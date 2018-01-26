Россиян приструнят на Олимпиаде

За каждым шагом атлетов проследит специальная комиссия

МОК продолжает последовательно принижать спортсменов из России.

Международная организация опубликовала правила поведения для россиян на Играх. Вроде бы все безобидно, но пристальное внимание обращено только в нашу сторону. На просторах интернета нет ни одного официального сообщения о том, как нужно вести себя представителям других стран.

В документе, однако, ничего нового нет. Как было ранее известно, спортсменам нельзя использовать национальную символику на публике во время соревнований. Запрет на демонстрацию гимна и флага России коснется и тех, кто будет проживать в олимпийской деревне. Использовать атрибуты страны можно только с разрешения комиссии. Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена. Кроме того атлеты должны уважать решение комиссии от 5 декабря. Однако дальше пошел полный маразм.

МОК создал специальную рабочую группу, которая проследит за соблюдением правил поведения, но и это еще не все. Атлетам запрещено называть себя россиянами даже в социальных сетях. За этим, видимо, тоже будут присматривать.

При этом участники из России обязаны подписать специальный документ. Согласно нему за любое нарушение свода правил спортсмена лишат аккредитации и отправят со спокойной душой домой.

За соблюдением законов пронаблюдает рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

Конечно тиски, которыми организация плотно сжимает олимпийцев, очень давят, но несмотря на это атлеты выступят на Играх. Этому рады в других странах.

"Решение МОК такое, какое есть. Но мы рады, что российские атлеты все же будут на Играх. Народ Республики Корея очень рад этому", - цитирует посла Южной Кореи в РФ У Юн Гына ТАСС.

В Пхенчхане даже создадут специальные группы болельщиков, которые поддержат атлетов из России.

В этой нелегкой ситуации на сторону спортсменов встал бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. По его мнению, все принимаемые решения МОК сейчас выглядят абсурдными и необъяснимыми. Он выразил надежду, что все же некоторых атлетов, оставшихся за бортом соревнований, еще допустят до Игр.

Хотя бойкота Олимпиады уже точно не будет, многие россияне выступают за эту неэффективную меру. Лидер сборной в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова, считает, что все же необходимо поехать в Пхенчхан, чтобы огорчить недоброжелателей.

"Представляете, как они обрадуются, если мы не придем? - Да, надо идти!". Так вот, сейчас надо идти и выкладываться на все 100 процентов и больше", - написала она в Instagram.