Зарубежные поклонники российской культуры и спорта остались ни с чем

Шум вокруг сборной России еще не стих, а уже поступила новая сенсационная информация, которая больно ударит по болельщикам и гостям. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал о судьбе "Русского дома" на Играх в Южной Корее.

"Олимпийский комитет России на этот раз отказался от идеи организации "Русского дома" на Играх-2018", - цитирует его ТАСС.

Жуков объяснил причины такого решения тем, что МОК не разрешил проводить церемонии награждения за пределами стадиона с использованием флага и гимна. В связи с этим особого смысла в организации такого здания нет, так как спортсмены и болельщики не захотят стоять и слушать Олимпийский гимн.

При этом надежда на организацию "Русского дома" еще осталась. Президент ОКР уточнил, что его сможет создать любая другая компания, если захочет.

Россия сделала вполне логичный шаг, но такое решение, конечно, расстроит отечественных болельщиков и иностранцев, так как только там можно было почувствовать частичку страны и приоткрыть тайны загадочной русской души.

Этот случай является беспрецедентным в истории спорта. Впервые "Русский дом" появился на зимних Играх 1994 г. в норвежском Лиллехаммере. Изначально он являлся местом отдыха для российских атлетов, но уже позже там проводились встречи с болельщиками, церемонии награждения и различные празднования. При этом открытия часто ознаменовывались скандалами. Так, во время Игр в Турине (Италия) Всемирный фонд дикой природы обвинил организаторов в контрабанде. Представители утверждали, что гости и спортсмены "Русского дома" ели черную икру, которую незаконно поставили в большом количестве браконьеры из России, но внятных доводов и аргументов для подтверждения этой версии у них не было.

На зимней Олимпиаде в Ванкувере (Канада, 2010 г.) все прошло спокойней, но иностранцев поразил масштаб гуляний русской делегации. Дом расположился в центре города и занял 10 тыс. кв. метров.