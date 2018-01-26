Что потеряла Олимпиада вместе с "Русским домом"

На Играх в Пхёнчхане могут стать скучными не только соревнования, но и весь антураж

Россияне всегда любили ездить на Олимпийские игры, и дело не только в желании продемонстрировать спортивную мощь страны и пережить незабываемые моменты триумфа. Олимпиада - это в первую очередь праздник для души и тела. Шампанское и икра, песни и пляски.

Впервые "Русский дом" появился в 1994 г. на зимней Олимпиаде в норвежском городе Лиллехаммере. По первоначальному замыслу дом должен был стать местом отдыха спортсменов. Видимо, поэтому первый прототип представлял собой скромное бревенчатое строение.

Уже в 2000 г. ОКР начал менять концепцию пристанища для сборной, стараясь придать ему больше статусности. На Олимпиаде в Сиднее делегацию разместили в особняке с доступом к пристани с яхтами.

Четыре года спустя на Играх в Афинах "Русский дом" начал меняться не только внешне, но и внутренне. Теперь там отдыхали не только спортсмены, но и чиновники с политиками. Журналисты писали, что путевки на роскошный круизный лайнер, где располагалась тогда резиденция, обходились гостям от 10 до 26 тыс. долларов.

В дальнейшем к группе поддержки присоединились звезды шоу-бизнеса, среди которых были музыканты Александр Градский, Игорь Бутман, Дима Билан, актеры Николай Караченцов, Олег Янковский, Михаил Пореченков и Михаил Боярский.





Международную славу "Русский дом" обрел в 2006 г. во время Олимпиады в Турине. О грандиозных вечеринках в нем писали западные СМИ. Тот дом, пожалуй, действительно покорил сердца иностранцев. На площади 2 тыс. м к услугам гостей разместили большой пресс-центр, бесплатное интернет-кафе, ресторан и многие другие "вкусности".

Однако не обошлось без скандала. Щедрая русская душа приволокла в Турин контрабандным путем 25 кг черной икры. Желание накормить лакомством всех и каждого не встретило понимания у Всемирного фонда дикой природы, зато наверняка вызвало скрытую в самом сердце любовь к русским у зарубежных гостей.





Олимпиада в Ванкувере многим нашим болельщикам запомнилась как едва ли не самая провальная в истории страны. Пока россияне с болью смотрели на таблицу медального зачета, "Русский дом" жил свой насыщенной и более веселой жизнью. С шампанским, икрой и скандалами, разумеется.





В 2012 г. уже ставший одной из самых посещаемых площадок "Русский дом" решил сместить акцент с культуры застолья на культуру песнопения. Британцы, как никто другой знающие толк в хорошей музыке, смогли оценить красоту русской народной песни. В Лондон приехали выступать ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, музыканты-экспериментаторы из Омска, а также коллективы из Ханты-Мансийска, Хакасии и Башкирии. Не забыли и знаменитый Кубанский казачий хор.





После всей истории с допинговым скандалом России как страны в списке участников Олимпиады не стало - теперь просто "спортсмены из России". Поэтому ОКР решил отказаться от "Русского дома" на Играх в Пхёнчхане. Возможно ли, что российская традиция веселиться с размахом вместе со всеми гостями одного из главных спортивных событий закончится на сочинской Олимпиаде? Поживем - увидим.



