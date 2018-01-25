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ОКР опубликовал заявку спортсменов на Олимпиаду

Фото: GLOBAL LOOK press/David G. Mcintyre
В Пхенчхане выступит мизирное число атлетов из России

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал, согласованные с МОК, имена спортсменов, которые отправятся на Игры в Южную Корею.

Всего в заявку вошли 169 человек и еще 171 сопровождающий, включая тренеров и весь необходимый персонал. Стоит отметить, что это наименьшее число атлетов из России за последние 12 лет. В Ванкувер (2010 год) отправилось 177 участников, в Турин (2006 год) – 190, а в Сочи было 225 спортсменов. Однако во время тех Игр выступали лучшие атлеты, а сейчас у делегации явный недобор лидеров. Это отметил и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

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"К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны", - цитирует его "Интерфакс".

Оказалось, что международная организация все же оставила квоты для россиян, но с условием, что места займут более слабые атлеты. По сути дела, резервисты и люди, находящиеся далеко от передового спортивного фронта. Такое решение выглядит как унижающая подачка со стороны МОК.

"В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение", - добавил Поздняков.

Он же пресек и возможные разговоры о бойкоте Олимпиады. По словам вице-президента ОКР, такая мера слишком неэффективна и к тому же все допущенные спортсмены заявили, что поедут на соревнования. Поздняков все же сказал, что каждый атлет и тренер может принять решение самостоятельно.

"Мы открыты и транспарентны, чтобы каждый сам решал свою судьбу", - отметил он.

Те, кто останется дома не станут смотреть Игры по телевизору. Для них организуют отдельный турнир, куда пригласят многих зарубежных представителей спорта. Информации о сроках, месте и форме проведения пока нет.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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