МОК мстит России по заказу

Проблемы нашей олимпийской сборной могли устроить США

Сборная России лишилась своих лидеров за 2 недели до начала Олимпиады. МОК не включил в список допущенных биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

Все три спортсмена могли принести в копилку России золотые медали. Этот факт, видимо, испугал спортивных функционеров, которые без объяснения причин оставили их за бортом соревнований.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что международная организация ведет борьбу не с допингом, а со страной, руководствуясь политическими указаниями.

"В тот самый момент, когда все заседания CAS расписаны и до Олимпийских игр практически не остается времени, они выводят из строя лучших честнейших спортсменов страны. Они не замешаны ни в чем. Это сделано специально для того, чтобы мы не успели подать апелляцию в CAS. Это фактически означает, что идет не борьба с допингом в России, а борьба с Россией", - сказал телеведущий в Instagram.

Действительно, очередь в Спортивный арбитражный суд (CAS) очень длинная и состоит из многих российских спортсменов, которые пытаются отстоять свою честь и доказать "чистоту". Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что у Шипулина, Устюгова и Ана еще есть шанс выступить на Играх, но нужно действовать немедленно.

"Когда такая ситуация складывается, и вы подаете апелляция за 10 и меньше дней до церемонии открытия, то дело рассматривается за 1-2 дня. Так были рассмотрены некоторые дела в Рио-2016, среди которых была апелляция, например, пловчихи Юлии Ефимовой", - цитирует его "Спорт-Экспресс".

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что спортсменов списывают в утиль по заранее спланированному сценарию, который никак не связан с допингом.

"Нет данных о том, чтобы они [Шипулин, Устюгов, Виктор Ан] принимали допинг или когда-либо наказывались за подобные нарушения. Не фигурировали они и в докладе Макларена. Наоборот, это спортсмены с эталонной спортивной биографией", - добавил он.

Дегтярев считает, что комиссия МОК хотела спровоцировать Россию бойкотировать Олимпиаду, но когда они поняли, что этого не случится, то пошли по другому пути.

"Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран", - уверен политик.

Сценарий, по его мнению, написан в Вашингтоне и Лондоне. Правители этих стран добивались от Москвы бойкота Игр. При этом США и Великобритания должны были объединит сборные КНДР и Кореи, а после Игр показать всему миру, что Россия не хочет дружить и договариваться с другими даже в рамках спорта. Мол, посмотрите, какие они плохие, виноваты во всем сами, но этим планам не суждено сбыться.

Российскую сборную уже поддержали во Франции. Издание Ski-Nordique заявило о нарушении правосудия со стороны международной организации.

"Мы не побоимся сказать, что решение МОК - нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали на Олимпиаде в Сочи", - сказано в статье.

Французы надеются, что атлеты добьются своего участия через суд.

Пока дела складываются не лучшим образом. Специальная комиссия отстранила еще двух биатлонистов - Алексея Волкова и Евгения Гараничева, а представлять на Олимпиаде страну будут только трое атлетов - Бабиков, Кайшева и Акимова, передает ТАСС.

В международной организации до сих пор так и не объяснили причины своих решений, а издание "Спорт-Экспресс" предположило, с чем это связано: фамилии спортсменов были в похищенной базе данных Московской антидопинговой лаборатории.