Спортсменов оденут в костюмы в стиле 80-х

В Сети появились рисунки моделей формы для зимней олимпийской сборной России. Эскизы костюмов без национальной символики опубликовала в Instagram компания Zasport.

Основные цвета коллекции - серый, красный и белый. На костюмах есть надпись OAR, Olympic Athlete from Russia ("Спортсмен-олимпиец из России"). Бренд объявил, что эскизы уже одобрены Международным олимпийским комитетом.

Публикация от ZASPORT (@zasport) Янв 18, 2018 at 3:11 PST

Мнения пользователей Сети разделились. В комментариях к рисункам одни восхищались новой формой: "Просто и стильно", "Оч Круто!!!", "Хочу!!!", тогда как другие не скрывали своего разочарования: "пивка и семечек не хватает", "Бррр", "Больше похоже на робу,чем на костюм" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Публикация от ZASPORT (@zasport) Янв 18, 2018 at 3:13 PST

Костюмы без олимпийской символики действительно вызывают воспоминания о 1980-х и1990-х годах. Именно тогда пол-России ходило в спортивных штанах с лампасами и невнятных пуховиках, дополняя все это длинными шарфами.

Компания напомнила, что по требованию МОК использование трех цветов российского флага в одном комплекте экипировки запрещено.

МОК 5 декабря прошлого года запретил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде-2018. Выступить в Пхёнчхане смогут лишь спортсмены, доказавшие непричастность к допинговому заговору.