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Россиянам показали олимпийскую форму без символики

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Спортсменов оденут в костюмы в стиле 80-х

В Сети появились рисунки моделей формы для зимней олимпийской сборной России. Эскизы костюмов без национальной символики опубликовала в Instagram компания Zasport.

Основные цвета коллекции - серый, красный и белый. На костюмах есть надпись OAR, Olympic Athlete from Russia ("Спортсмен-олимпиец из России"). Бренд объявил, что эскизы уже одобрены Международным олимпийским комитетом. 

Мнения пользователей Сети разделились. В комментариях к рисункам одни восхищались новой формой: "Просто и стильно", "Оч Круто!!!", "Хочу!!!", тогда как другие не скрывали своего разочарования: "пивка и семечек не хватает", "Бррр", "Больше похоже на робу,чем на костюм" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Костюмы без олимпийской символики действительно вызывают воспоминания о 1980-х и1990-х годах. Именно тогда пол-России ходило в спортивных штанах с лампасами и невнятных пуховиках, дополняя все это длинными шарфами.

Компания напомнила, что по требованию МОК использование трех цветов российского флага в одном комплекте экипировки запрещено. 

МОК 5 декабря прошлого года запретил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде-2018. Выступить в Пхёнчхане смогут лишь спортсмены, доказавшие непричастность к допинговому заговору.

Светлана БОГДАНОВА
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