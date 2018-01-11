Россию убрали с Олимпиады по заказу ФБР

Борцы с допингом действовали по указке американских спецслужб

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, которая заявила о существовании в РФ государственной программы применения запрещенных препаратов, тесно связана с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Такой вывод можно сделать из очередной порции секретных документов, опубликованных хакерской группировкой Fancy Bears.



Из попавшей в Cеть переписки становится ясно, что Ричард Янг, член исследовательской группы Макларена, сотрудничал с юридической компанией Bryan Cave, известной связями с ФБР. Более того, главный следователь комиссии Мартин Дюббей оказался начальником отдела разведки 5 Stones Intelligence в Великобритании и Европе и членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР. В комиссию Макларена входили и другие бывшие члены американских и британских спецслужб, передает "Свободная пресса".

Множество документов свидетельствует о том, что WADA активно борется с Международным олимпийским комитетом (МОК) за деньги и власть в мировом спорте. На стороне борцов с допингом выступают Олимпийский комитет США, а также национальные антидопинговые агентства Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Американцы призывали WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.

Из этого можно сделать вывод, что Ричард Макларен изначально не был намерен сотрудничать с МОК и объективно разбираться в вопросе. Он выполнял заказ Вашингтона по отстранению России от Олимпийских игр и по дискредитации всего олимпийского движения.

На первый взгляд подобные умозаключения походят на очередную теорию заговора, но российские эксперты им верят. "То, что вся эта допинговая атака на российский спорт является политической спецоперацией, было ясно изначально. И причастность к делу американских спецслужб также более чем вероятна. Что же касается претензий США на главенство в МОК, то такой расклад вообще полностью соответствует линии поведения американцев во всех без исключения международных организациях - будь то ООН, НАТО или ВТО. Так что нынешние олимпийские провокации - лишь эпизод битвы штатовских глобалистов за контрольный пакет акций в мировом масштабе", - уверен член бюро президиума политсовета партии "Родина" Федор Бирюков.

По его мнению, заказчиками антироссийской травли в спорте являются "боссы из Демпартии США, а также наиболее упертые республиканцы-русофобы". "До тех пор пока Россия не найдет способов эффективно и убедительно давать сдачи на этой спортивно-политической арене, тактика США не изменится, может лишь ужесточиться", - добавил политик.

Правдоподобными выводы хакеров назвал и член Научного совета при Совете безопасности РФ профессор Андрей Манойло. "Случаи сговора в высших сферах - не редкость, а подлог и подтасовка результатов проверок и экспертиз встречаются и того чаще. Поэтому все может быть. Биографии фигурантов расследования, проведенного Fancy Bears, свидетельствуют в пользу выдвигаемой ими версии. Хотя, конечно, возможны и случайные совпадения, правда, не в таких масштабах. Против версии, предлагаемой группой хакеров, выступает лишь то, что мы доподлинно не можем узнать, кто скрывается под маской разоблачителей: русские хакеры, преступный синдикат или агенты все того же ФБР или ЦРУ", - отметил он.

Слишком явную связь руководителей WADA и членов комиссии Макларена с деятельностью ФБР и ЦРУ Манойлов назвал проколом этой крупной разведывательной операции. Эксперт списал это на человеческий фактор и самоуверенность организаторов операции, решивших, что до деталей биографии членов комиссии никто не докопается.

По мнению профессора, самоцель организаторов атаки - не удар по российскому спорту, а дискредитация России как таковой. "Спорт выбрали только потому, что российская власть придавала развитию спорта высоких достижений колоссальное значение, считая его "витриной" государства. Не было бы этого отношения - о спорте бы даже не вспомнили", - заключил Манойлов.