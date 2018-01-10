Макларена натравили на Россию

Хакеры покопались в переписке сотрудников МОК и кое-что нарыли интересное

В "лапы" хакерской группировки Fancy Bear попали электронные письма официальных лиц Международного олимпийского комитета (МОК), в которых можно обнаружить истинную цель создания комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Соответствующая переписка обнародована на сайте "Забавных медведей".

По мнению хакеров, данные письма и документы указывают на то, что европейцы и англосаксы борются за власть и деньги в спортивном мире. WADA со штаб-квартирой в канадском Монреале при поддержке Олимпийского комитета США объявило крестовый поход против МОК лишь под предлогом защиты чистого спорта. К ним присоединились национальные антидопинговые агентства Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран под руководством iNADO (Институт антидопинговых организаций).

Однако настоящие намерения этой международной коалиции гораздо менее благородны, чем война против допинга, пишут "Мишки". Очевидно, что американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства олимпийским движением. Более того, они хотят лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам.

Иными словами, считают хакеры, WADA готово стать "супер-хищником" в спортивном мире, чтобы обладать исключительным правом решать, кто прав или кто виноват.

Перед Маклареном была поставлена политическая задача лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав МОК и все олимпийское движение, утверждает директор по правовым вопросам организации Говард Стапп.

Интересная деталь: после публикации второй части доклада канадский "могильщик" нашего спорта перестал сотрудничать с МОК, ссылаясь на занятость в бизнесе или визиты к стоматологу, что вызвало крайнее негодование в руководстве комитета.

Группировка обратила внимание, что в команду канадского юриста вошли бывшие сотрудники спецслужб США и Великобритании. Например, Дэвид Тинсли (David Tinsley), главный исполнительный директор 5Si (ведущая разведывательная и следственная компания), является отставным уполномоченным надзорным агентством DEA (Управление по борьбе с наркотиками), который в общей сложности 32 года совмещает опыт правоохранительных органов и разведки. Вот еще один главный операционный директор (Северная Америка) от 5Si - Брайан Талай (Bryan Talay), служивший офицером спецслужб США. Грег Китцелл (Greg Kitsell) является британским экспертом в области морской разведки и авиации, работал в правоохранительных, разведывательных, военных и охранных секторах.

Помимо этого, судя по переписке, главный следователь комиссии Мартин Дюббей также связан с ФБР - он является начальником отдела разведки 5 Stones Intelligence в Великобритании и Европе, состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР.

Напомним, расследование Макларена началось в мае 2016 г. после того, как сбежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью, в котором рассказал о существовании в России допинговой системы, якобы с помощью которой российские атлеты одержали победу на Олимпиаде в Сочи в 2014-м.

По итогам расследования Макларен представил два доклада, где подтвердил обвинения Родченкова. Между тем весомых доказательств в них не было.

Тем не менее МОК лишил Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранил национальную сборную от Игр-2018 в полном составе. В соревнованиях смогут принять участие отдельные спортсмены, если докажут непричастность к нарушению антидопинговых правил. Россияне будут выступать под олимпийским флагом.

Ранее на летней бразильской Олимпиаде-2016 была отстранена в полном составе паралимпийская сборная РФ. Также в соревнованиях в Рио-де-Жанейро не участвовали российские легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной, и ряд представителей других дисциплин.

Fancy Bear действует с 2004 года. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS в 2016-м и поэтапно публиковали списки (и документы) спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.