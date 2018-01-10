Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Макларена натравили на Россию

Ричард Макларен. Фото: GLOBAL LOOK press/Maurizio Gambarini
Хакеры покопались в переписке сотрудников МОК и кое-что нарыли интересное

В "лапы" хакерской группировки Fancy Bear попали электронные письма официальных лиц Международного олимпийского комитета (МОК), в которых можно обнаружить истинную цель создания комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Соответствующая переписка обнародована на сайте "Забавных медведей".

По мнению хакеров, данные письма и документы указывают на то, что европейцы и англосаксы борются за власть и деньги в спортивном мире. WADA со штаб-квартирой в канадском Монреале при поддержке Олимпийского комитета США объявило крестовый поход против МОК лишь под предлогом защиты чистого спорта. К ним присоединились национальные антидопинговые агентства Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран под руководством iNADO (Институт антидопинговых организаций).

По теме

Однако настоящие намерения этой международной коалиции гораздо менее благородны, чем война против допинга, пишут "Мишки". Очевидно, что американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства олимпийским движением. Более того, они хотят лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам.

Иными словами, считают хакеры, WADA готово стать "супер-хищником" в спортивном мире, чтобы обладать исключительным правом решать, кто прав или кто виноват.

Перед Маклареном была поставлена политическая задача лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав МОК и все олимпийское движение, утверждает директор по правовым вопросам организации Говард Стапп.

Интересная деталь: после публикации второй части доклада канадский "могильщик" нашего спорта перестал сотрудничать с МОК, ссылаясь на занятость в бизнесе или визиты к стоматологу, что вызвало крайнее негодование в руководстве комитета.

Группировка обратила внимание, что в команду канадского юриста вошли бывшие сотрудники спецслужб США и Великобритании. Например, Дэвид Тинсли (David Tinsley), главный исполнительный директор 5Si (ведущая разведывательная и следственная компания), является отставным уполномоченным надзорным агентством DEA (Управление по борьбе с наркотиками), который в общей сложности 32 года совмещает опыт правоохранительных органов и разведки. Вот еще один главный операционный директор (Северная Америка) от 5Si - Брайан Талай (Bryan Talay), служивший офицером спецслужб США. Грег Китцелл (Greg Kitsell) является британским экспертом в области морской разведки и авиации, работал в правоохранительных, разведывательных, военных и охранных секторах.

Помимо этого, судя по переписке, главный следователь комиссии Мартин Дюббей также связан с ФБР - он является начальником отдела разведки 5 Stones Intelligence в Великобритании и Европе, состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР.

Напомним, расследование Макларена началось в мае 2016 г. после того, как сбежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью, в котором рассказал о существовании в России допинговой системы, якобы с помощью которой российские атлеты одержали победу на Олимпиаде в Сочи в 2014-м.

По итогам расследования Макларен представил два доклада, где подтвердил обвинения Родченкова. Между тем весомых доказательств в них не было.

Тем не менее МОК лишил Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранил национальную сборную от Игр-2018 в полном составе. В соревнованиях смогут принять участие отдельные спортсмены, если докажут непричастность к нарушению антидопинговых правил. Россияне будут выступать под олимпийским флагом.

Ранее на летней бразильской Олимпиаде-2016 была отстранена в полном составе паралимпийская сборная РФ. Также в соревнованиях в Рио-де-Жанейро не участвовали российские легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной, и ряд представителей других дисциплин.

Fancy Bear действует с 2004 года. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS в 2016-м и поэтапно публиковали списки (и документы) спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей