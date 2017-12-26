Российский спорт балансирует на грани

Уходящий год стал трудным для российского спорта. Надежда на то, что все сложится удачно, каумерла 5 декабря. Тогда МОК вынес решение, которое предопределило будущее олимпийского движения в России.

Да, стране разрешили выступить в Пхенчхане, но какой ценой. Атлеты будут соревноваться под олимпийским флагом и помалкивать о своем гражданстве. Организация уже предъявила требования к форме сборной. Выступать они будут в экипировке без единого намека на триколор. Кроме того нельзя использовать различные аксессуары в цветовой расцветке флага России.

До сих пор остается не понятной судьба паралимпийцев. Возможно, их не допустят, как это уже было в 2016 году. Решение примут в январе, но что-то подсказывает, что оно будет не в их пользу.

Во всем виноват Родченков

Точного ответа, кто виноват в случившемся нет, но большинство экспертов считают, что все беды России принес Родченков.

История началась в 2015 году, когда занимающего на тот момент пост главы московской антидопинговой лаборатории Родченкова, WADA (Всемирное антидопинговое агентство, World Anti-Doping Agency) обвинило в сокрытии проб. Это уже был первый сигнал об опасности для России, но, увы, его проигнорировали, не заметили и понадеялись на авось, но не обошлось.

После будущий стукач почти сразу уехал в США. Там он "раскрыл" всему миру "великую тайну" российской сборной, которая, якобы, пичкала спортсменов химией для победы.

Затем в мае 2016 года Родченков впервые дал интервью журналистам, где заявил о государственной поддержке допинга. Его слова заинтересовали МОК и уже в июле независимый эксперт Ричард Макларен предоставил "доказательства" употребления запрещенных препаратов. С этого момента и развился международный скандал.

Начало 2017 года выдалось спокойным. Родченков лишь снялся в фильме "Икар" и получил за это награду на кинофестивале "Сандерс" в США. И все как-то успокоились на некоторое время, но это затишье предзнаменовало мощную бурю.

До решения МОК оставалось несколько недель, а стукача WADA Басманный суд обвинил в сокрытии допинг-проб, заочно арестовал и объявил в международный розыск, но ему хоть бы что. Сидя в безопасности в американской квартире, он разоблачал российский спорт.

В этой информационной шумихе стали всплывать грязные подробности из жизни Родченкова. Так, депутат Светлана Журова раскрыла шокирующие факты об экс-главе московской лаборатории.

"Он, конечно, очень странный. Насколько я знаю, писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Там, говорят, такое было…", - поделилась она в интервью Sports.ru.

Через пару дней в Сети нашли эротические истории Родченкова. Он успел написать три рассказа. Комментируя информацию, специалисты поставили диагноз.

"Эти произведения много говорят о нем как о личности, как о мужчине, как о человеке интеллектуальном со знаком минус", - сказал сексолог Владимир Файнзильберг в интервью L!fe.

С такими выводами согласился и председатель правительства Дмитрий Медведев, который добавил, что Родченкову нужна срочная психиатрическая помощь.

Эта история еще больше привлекла внимание общественности к личности стукача. Даже на пресс-конференции президента страны Владимира Путина прозвучал вопрос об информаторе WADA. Глава России заявил, что Родченков работал на спецслужбы США и намерено собирал всю информацию о допинговой лаборатории.

"Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки - из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал", - добавил политик.

В целом за 2017 год стукач потрепал нервы всем, кто как-то связан со спортом. Уже пошли слухи и о том, что российские футболисты тоже употребляли допинг. По этой причине в предстоящем году не исключена еще одна череда скандалов.

Трагедия Мутко

Впрочем, приписывать все грехи Родченкову тоже неправильно. Нашлись и те, кто обвинил в бедах российского спорта вице-премьера Виталия Мутко. Последний, к слову, честно пытался выйти из скандала победителем.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко высказалась в адрес политика и запустила волну негодования.

"Унизительно для страны иметь такого человека, как министр спорта, который допустил всю эту ситуацию. Считаю его виноватым, и тех, кто его выдвигал, тоже считаю виноватыми", - заявила она в интервью Business FM.

Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей коммунист Валерий Рашкин пошел еще дальше. Он подал иск в суд, в котором попросил уволить Мутко и потребовал от него публичных извинений.

До последнего все надеялись, что Виталий Леонтьевич выступит с жестким заявлением, которое повлияет на решение МОК, но этого не случилось. Более того в декабре специальная комиссия пожизненно отстранила функционера от посещения Олимпиад.

Это стало ударом для Мутко. На него сразу посыпалась со всех сторон критика. Все требовали его отставки, но политик остался, чтобы защитить интересы спортсменов.

Атлеты, однако, не дождались помощи от правительства и сами написали обращение к президенту МОК Томасу Баху, с просьбой пересмотреть свое решение. Они также сообщили, что готовы выступать под нейтральным флагом на Играх.

"Будет ли спортсмен нести флаг или нет, все будут знать, что это спортсмен из России. Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о готовности участия в Олимпийских играх", - сказала Софья Великая.

Такое заявление приняли к сведению в Олимпийском комитете России (ОКР). Атлетов пустили на Олимпиаду и утвердили список, который направили в специальную международную комиссию, которая будет решать, кто поедет на соревнования, а кто посмотрит их по телевизору.

"В настоящее время 444 российских спортсмена находятся в расширенном списке на участие в Играх. Из них 388 не имели нарушений антидопинговых правил", - подчеркнул министр спорта Павел Колобков.

После всех этих перепитий, Мутко вновь отметил, что государство никогда не поддерживало применение допинга, а сам политик больше не будет реагировать на бездоказательные заявления МОК.

"Принятое решение не говорит о том, что мы будем признавать результаты комиссии Освальда, которые продолжают штамповаться практически ежедневно, мы не можем с этим смириться и согласиться", - добавил политик.

Увольнение Мутко не станет правильным выходом из сложившейся ситуации. Что смогут сделать пусть и опытные, но все же новые функционеры? Огромный каток давления намертво задавит их так, что имена политиков вскоре и забудут.

Оптимальным решением для всего нашего спорта является участие в Играх, пусть и под нейтральным флагом. Даже президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал сборную России и призвал их побеждать и доказывать миру свою правоту.

"Надо просто поехать и показать, что Россия - мощная спортивная держава. И всем станет все понятно, а если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет. Поэтому все в руках спортсменов", - подчеркнул глава страны.

Что ждет сборную в Пхенчхане?

Отечественный спорт переживает тяжелые времена уже не в первый раз. Так, Олимпиаду в 1980 году, которая проходила в Москве, бойкотировали США, Канада, Турция, Южная Корея, Япония и ФРГ. Причиной тогда тоже стала политика.

Однако в СССР не забыли обиду и в ответ не поехали на Игры в 1984 году, проходившие в Соединенных Штатах.

Следует ли последовать этому примеру сейчас? Конечно нет. В эпоху глобализации и открытости бойкот может сильно отразиться на положении России в мире. Не стоит забывать и о спортсменах.

Для многих из них это последние соревнования, к которым они готовились не 4 года, а всю жизнь. На тренировках они превозмогали себя, совершенствовали свои способности в ущерб обычной жизни. Выступая на Олимпиаде, они будут сражаться за страну. Потому на сегодняшний день участие в Играх - единственное правильное решение.

От атлетов на предстоящих соревнованиях мы ждем побед. Если вспомнить последние три Олимпиады, то кроме Сочи сборная не попадала в тройку сильнейших спортивных стран.

В 2006 году Россия заняла 4-е итоговое место. На счету было 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей, а спортсмены преуспели в фигурном катании (3 золотых).

Уже через 4 года успех не сопутствовал нашей стране. Тогда мы не попали даже в десятку и завоевали всего 3 золотых медали, две из которых забрали биатлонисты.

Игры в Сочи окрылили весь российский спорт, но чуда в Южной Корее ждать не стоит. Скорее всего «Атлеты из России» войдут в шестерку лучших команд, а надеяться стоит на биатлонистов и фигуристов.

Даже в случае успешного выступления на Олимпиаде, российский спорт еще подвергнется новым скандалам, из которых он обязан успешно выйти и доказать всем, что Россия – мощная спортивная держава.