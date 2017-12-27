Родченкова в России ждут адовы муки

Паранойя из-за якобы преследования информатора WADA достигла предела

Григория Родченкова при возвращении в Россию ждут неминуемые пытки и смерть. Картину ужасов, которые ждут информатора WADA, живописал его адвокат Джим Уолден.

Защитник предателя российских спортсменов утверждает, что Москва запустила свои руки в политику США, продавливая нужных ей чиновников. И делает это лишь с одной целью - вернуть экс-главу московской антидопинговой лаборатории на родину. При таком развитии сценария, по мнению адвоката, стукача ждут пытки и смерть, пишет Inside the games.



Уолден уверен, что информация, предоставленная Родченковым WADA, достаточна для того, чтобы в любой момент уничтожить российский спорт. Это делает перебежчика столь ценным и для нее, и для МОК, которому свидетельства экс-главы московской антидопинговой лаборатории позволили отстранить сборную РФ от игр в Пхеньяне, что они должны изо всех сил защищать его от агрессии и любых посягательств. Однако функционеры мирового спорта не намерены этого делать (видимо, они считают достаточным, что он проходит по программе защиты свидетелей в США).

"Я сделал предложения о том, как МОК может завершить эту кампанию против Родченкова, потребовав, чтобы Россия прекратила свое возмездие. Мне сказали - банально, - что МОК не предпримет никаких действий против России за ответные действия против доктора Родченкова", - добавил он.

"К сожалению, МОК, который так заметно опирался на показания доктора Родченкова о запрете России на Олимпийских играх, отказывается поднять палец, чтобы помочь ему", - сказал адвокат.



Уолден особо подчеркнул, что Россия должна благодарить МОК и информатора WADA за шанс выступить на Олимпиаде, а не нагнетать кампанию против него.

Маловероятно, что в России после этих заявлений изменится отношение к Родченкову. Скорее наоборот, особенно учитывая, как проходили слушания по отстранению наших спортсменов от Игр в Пхёнчхане.

Как рассказала конькобежка Ольга Фаткулина, представители МОК постоянно поливали "страну грязью" и утверждали, что спортсмены все равно виноваты, даже если нет прямых доказательств.

"Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб", - цитирует ее "Советский спорт".

При этом атлетам даже не давали высказаться. Им только перечисляли нарушения. Несмотря на отстранение, Фаткулина будет доказывать, что она невиновна, и отстаивать свою честь, пишет "URA.RU".

Ранее в адрес Родченкова жестко высказался российский лыжник Сергей Устюгов.

"Стоит посмотреть интервью Родченкова - и становится понятно, что это за человек. Мне стыдно, что он родился в России. Потому что он совсем неадекватен", - сказал атлет.

Также он добавил, что новых скандалов со стороны WADA и информатора в стране уже никто не боится и они не станут сюрпризом.