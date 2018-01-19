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Новую форму сборной России нашли "скромной"

Фото: Денис Тырин/ТАСС
Треники, в которых наши спортсмены поедут на Игры-2018, хорошо отражают "наше прошлое"

В декабре Международный олимпийский комитет принял решение не допускать сборную России до участия в Олимпиаде-2018. Тем не менее российские спортсмены все же смогут выступить, но под нейтральным флагом и без использования символики страны, в связи с чем нашу экипировку пришлось переосмыслить. Компания ZASPORT недавно поделилась дизайном формы российских спортсменов. Мы попросили дизайнера Анику Керимову прокомментировать представленные эскизы.

"Хотя многие эксперты высказались на эту тему в негативном ключе, меня новая экипировка российских атлетов приятно удивляет. Эта форма отражает одновременно и последние модные тенденции, и спортивный дух нашей команды. Интересные и удобные парки и спортивные костюмы, ничего лишнего. Уверена, в этой одежде спортсменам будет очень комфортно", - считает она. 

Аника Керимова. Фото: пресс-служба

По словам Аники, эта экипировка отражает и наше прошлое, говорит о нашем спортивном наследии, в ней есть ностальгия по советским временам.

"Это прекрасно, потому что в те времена спорт и здоровый соревновательный дух ценился намного выше. Отдельно хочется сказать о цветовом решении - только красный и серый - эти цвета идеально уравновешивают друг друга. Но нельзя не отметить, что дизайнеры осторожничали - экипировка могла быть и более смелой. Хотя возможно, что в связи с последними событиями в мире спорта это было бы лишним. В любом случае желаю нашим спортсменам, чтобы новая форма принесла им удачу и признание!" - заключила она. 

Отдел информации
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