Виктора Ана "по неизвестным причинам" отстранили от участия в Играх - 2018

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан пропустит Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом сообщил источник, пишет ТАСС.

Спортсмен узнал о своем недопуске во время того, как получал форму на Игры. При этом в Союзе конькобежцев России (СКР) отметили, что официальной информации по Виктору Ану еще не было.

"У нас нет информации об отстранении Ана. СМИ могут писать все что угодно. Мы эти сообщения не подтверждаем, но и не опровергаем – официального заявления по МОК нами пока не получено", - цитирует пресс-службу СКР "Газета.ру".

В МОК отказались комментировать отстранение шорт-трекиста, передает РИА "Новости".

"Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сообщит список приглашений (на Олимпиаду)", - заявили в пресс-службе организации.

Олимпийская чемпионка Турина, депутат Госдумы Светлана Журова назвала случившееся полным абсурдом и бредом. По ее словам, это двойная спланированная история. При этом даже обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) не поможет разрешить сложившуюся ситуацию, так как дело рассмотрят только после соревнований.

"Человек является шестикратным олимпийским чемпионом, он, как мне кажется, имеет право быть рассмотренным в CAS среди первых. А теперь получается, что уже после Игр они вынесут решение и извинятся", - цитирует Журову "Спорт-Экспресс".

Депутат добавила, что МОК лишил зрителей "бога шорт-трекера".

Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев увидел в таком решении политический заказ против России.

"[МОК] Намеренно выбивают тех, кто может составить спортивную конкуренцию и бороться за медали с представителями некоторых стран", - добавил он.

Спортсменов, как считает Валерий Георгиевич, отстраняют по надуманным причинам, не предоставляя доказательств вины. Этот факт подтверждает намеренные действия против российской сборной и отечественного спорта. Футбольный тренер отметил, что, скорее всего, это не последнее скандальное решение МОК, сообщает "Спорт-Экспресс".

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил о травле страны и унижении атлетов.

"Это уже откровенная травля. Кого хотят, того и отстраняют. Все делается для максимального унижения России", - заключил он.

Виктор Ан до 2011 г. выступал за сборную Кореи. На Олимпиаде-2006 в Турине завоевал три золотые медали. В 2008-м Ан травмировал колено и более 8 месяцев не мог выступать. Он пытался вернуться в спорт, однако спортивное руководство Кореи не поддержало его в этом. Тогда в 2011 г. атлет сменил гражданство и стал выступать за Россию.

