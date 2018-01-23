Стукач WADA спрятался от спортсменов

Григорий Родченков давал в Женеве показания по видеосвязи

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии начал рассмотрение апелляций отстраненных Международным олимпийским комитетом российских спортсменов. В зависимости от видов спорта дела атлетов разделены на три группы, к каждой из которых приставлены разные бригады судей.

В понедельник, 22 января, рассматривались дела конькобежцев: Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Григорий Родченков, из-за показаний которого и разгорелся скандал с российскими олимпийцами, не смог заставить себя взглянуть в глаза отстраненным спортсменам. Свои показания информатор WADA дал по видеосвязи, причем его лицо было закрыто специальным экраном, видны были только руки, пишет "Газета.ру".

Возможно, Родченков уже сделал пластическую операцию и скрывает свое новое лицо. "Родченков был по видеосвязи. Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы", - приводит ТАСС слова Фаткулиной.

Румянцев добавил, что разглашение деталей слушаний может навредить другим российским спортсменам.

Решение по апелляции объявят не раньше 30 или 31 января, сообщил секретарь CAS Матье Риб. Отмечается, что выездную панель Спортивного арбитражного суда откроют в Пхёнчхане, чтобы в случае успеха российские спортсмены смогли выступить на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 г. запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде в южной Корее под флагом страны.