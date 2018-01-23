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Названа причина отстранения атлетов из России

Виктор Ан. Фото: GLOBAL LOOK press/Harry E. Walker
WADA сыпет обвинениями, но доказательства не предоставляет

Отстранения от Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана связаны с манипуляциями допинг-проб.

Источник, близкий к эксперту WADA Ричарду Макларену, сообщил, что спортсмены в 2014 г. во время Игр в Сочи сдавали анализы. При изучении пробирок специальной комиссией оказалось, что с пробами провели некие махинации, передает издание Le Monde.

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Именно этот факт, по мнению МОК, является аргументом для отказа атлетам участвовать в Играх.

Россия не намерена мириться и продолжает бороться с международной организацией. Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, заявил, что списки спортсменов еще раз направят специальной комиссии.

"Хочу заверить, что эти списки, которые будут поданы в Международный олимпийский комитет (МОК), предварительные, в них включены самые сильные спортсмены. После этого заявка уйдет в МОК и мы будем ждать решения", - цитирует его ТАСС.

При этом Поздняков подчеркнул, что никто не согласен с отстранением лидеров сборной.

Министр спорта РФ Павел Колобков призвал не поднимать панику и дождаться официальной публикации имен атлетов, которые смогут отправиться на соревнования, передает РИА "Новости". Он отметил, что речи о бойкоте не идет, так как еще в декабре они единогласно приняли решение поехать на соревнования.

Российские биатлонисты тем временем могут отказаться от участия в Олимпиаде, если МОК так и не допустит всех спортсменов, сообщает "Советский спорт". На данный момент комиссия разрешила участвовать лишь трем биатлонистам из одиннадцати. Таким образом, команда не сможет участвовать в эстафетных гонках и бороться за медали.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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