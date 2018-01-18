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Стукачей WADA содержит МОК

Юлия Степанова. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler
На двоих супруги Степановы зарабатывают больше 7 тысяч долларов

Юлия и Виталий Степановы получают от Международного олимпийского комитета ежемесячно $7,5 тыс. на двоих.

Это стало известно из новых документов хакерской группировки Fancy Bears, оказавшихся в распоряжении RT. При этом Юлия Степанова получает $2,5 тыс. в месяц, а ее супруг - в 2 раза больше. Виталий Степанов выступает консультантом МОК по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.

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Хакеры взломали переписку супругов-стукачей с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, в которой они обсуждают свое дальнейшее будущее. В одном из писем Виталий Степанов жалуется на действующую программу защиты осведомителей WADA. Степановы также напомнили, что президент МОК Томас Бах ранее обещал оказать им поддержку: помочь возобновить спортивную карьеру Юлии и найти работу Виталию. Они подчеркнули, что не готовы быть просто осведомителями, так как им надо дальше строить свою карьеру.

Судя по всему, переговоры супругов с Олимпийским комитетом увенчались успехом. Виталий также попросил МОК помочь ему устроиться в американский университет.  

Кроме феерической переписки супругов Степановых с МОК, Fancy Bears предоставили RT целый ряд других документов о летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Из писем сотрудников МОК стало известно, что бутылочки для проб компании Berlinger часто ломаются, поэтому подменить их невозможно, что члены сборной Австралии использовали адреналин во время соревнований - в частности, бронзовый призер Олимпиады по триатлону не был за это дисквалифицирован. Кроме того, рецепты на терапевтический прием запрещенных препаратов нескольких спортсменов пропали и не были внесены в систему ADAMS.

Валентина МАЙОРОВА
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