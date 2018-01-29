Россияне примут участие в своей Олимпиаде

Проблемы WADA не помешают отечественным спортсменам показать себя на соревновании в Сочи

Пока WADA интересуются новыми контейнерами для сбора допинг-проб, в которых обнаружили серьезный недостаток, наши атлеты, не попавшие на Олимпиаду в Южной Корее, не растеряют форму. Они смогут показать себя на соревновании, которое организуют для них в России.

Источник из Министерства спорта РФ утверждает, что турнир, на который приедут более 500 атлетов, проведут в Сочи. Соревнования посетят не только российские спортсмены, но и зарубежные, не участвующие в Играх в Южной Корее по разным причинам.

В Олимпийском комитете России (ОКР) эту информацию никак не подтвердили, однако министр спорта Павел Колобков заверил, что работа по организации подобного турнира идет полным ходом, передает газета "Известия".

"Запрета на участие в других соревнованиях у них нет. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши атлеты не должны оставаться без практики. Особенно в тех видах спорта, где у нас много недопущенных", - добавил он.

Контейнеры компании Berlinger, которыми обеспокоились в WADA, начали использовать в сентябре 2017 г., но только 19 января в Кельне заметили, что замороженную пробу можно запросто открыть вручную. Такая находка ставит под сомнения все анализы, взятые за тот период, так как во многие пробирки могли что-то подсыпать или, наоборот, удалить запрещенные препараты, при этом совершенно незаметно.

Во время допинг-контроля спортсмен сдает анализ. После этого пробы разделяют на два контейнера, которые закрывает сам сдававший. Специальные сотрудники проверяют целостность пробирок и отправляют их в лаборатории WADA. Одна из проб замораживается на тот случай, если в другом контейнере найдут запрещенные вещества, сообщается на сайте организации.

Несмотря на всю "заботу" о спортсменах, некоторые решения МОК и антидопингового агентства вызывают множество вопросов и споров. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что WADA подрывает олимпийское движение, обвиняя "чистых" атлетов. По его мнению, агентство занимается политикой, а не спортом.

Однако от проблем, навалившихся на международные организации, российским спортсменам не легче.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

