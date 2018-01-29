На Олимпиаду поедет больше россиян
Российские паралимпийцы все же выступят на Олимпиаде, однако им нельзя демонстрировать свою принадлежность к стране.
Несмотря на то что Паралимпийский комитет России (ПКР) по-прежнему отстранен от участия, Президент Паралимпийского международного комитета (ПМК) Эндрю Парсонс считает, что Россия добилась права участвовать в соревнованиях, так как выполнила ряд необходимых требований по улучшению ситуации в борьбе с допингом, сообщается на сайте организации.
"Хотя членство ПКР остается приостановленным, они добились значительного прогресса, и мы должны признать это. Российские спортсмены теперь проходят регулярные испытания и являются одними из самых изученных спортсменов в мире. Теперь у нас больше уверенности в том, что антидопинговая система в России уже не скомпрометирована", - добавил он.
Парсонс подчеркнул, что это решение должны уважать атлеты по всему миру. Планируется, что в Играх примут участие от 30 до 35 российских атлетов.
Главное зло отечественного спорта, информатор WADA Григорий Родченков, снова появится на телевидении с порцией обвинений. Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал, что это будет первое интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории спустя почти 2 года.
"Сегодня выйдет первая часть нового документального документа ARD "Допинг Топ Секрет". Первый раз осведомитель Григорий Родченков выступит в устном интервью после того, как ему пришлось скрываться в США по соображениям безопасности", - говорится в сообщении Twitter.
In Part 1 of ARD‘s new „Doping Top Secret“ documentary today: first time whistleblower Grigory Rodchenkov in an oral interview after he had to go into hiding in the US for safety reasons— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 29 января 2018 г.
Подробностей о фильме пока не сообщается.
Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта в Южной Корее.
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