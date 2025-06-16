В республике не ожидали, что столкнутся с подобными проблемами

Чешская армия столкнулась с непредвиденными трудностями из-за нехватки рюкзаков для подготовки солдат. Еще в начале мая Министерство обороны республики сделало заказ словацкой компании Niltex на 800 предметов экипировки, но с поставками возникли внезапные проблемы.

Сообщается, что первая партия в 600 экземпляров должна была прибыть в Чехию к 20 июня, но сейчас она застряла на таможне. Все дело в том, что рюкзаки производятся в Китае, а в Европу они попадают через Россию, и на данный момент пограничники продолжают проверку товара. Представители компании Nitex пытаются решить проблему, но безуспешно.

"Ничего серьезного, проблема в транспорте", – заявил генеральный директор Niltex Растислав Линдак, ссылаясь на "чрезвычайное, непредсказуемое и непреодолимое препятствие".

Вторая поставка оставшихся предметов снаряжения должна доехать до Чехии к 15 октября, однако неизвестно, получится ли отправить все в срок из-за сложившейся ситуации.

Ранее Чехия потребовала от России вернуть 100 млн крон за аренду земли, где находятся дома и земельные участки в распоряжении страны и ее ведомств.