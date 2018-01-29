Тягачев рассказал, как сильно "трахнули" россиян

ОКР признал ситуацию с участием "Олимпийских атлетов из России" весьма нехорошей

Очень эмоционально прокомментировал допинговый скандал в отечественном спорте бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР), а ныне его почетный президент Леонид Тягачев на сегодняшней пресс-конференции.

"Мы извинились, мы стали работать, стали создавать свою лабораторию, мы не нарушили ничего, сделали за год все, что надо сделать. Но нас опять, как говорят спортсмены, трахнули изо всей силы. И мы не знаем, что будет дальше", - цитирует Тягачева "РЕН ТВ".

Он отметил, что сложившаяся вокруг участия российских атлетов в Играх-2018 обстановка в настоящее время "крайне неблагоприятная".

"Времени осталось мало, суды идут. Как вы догадываетесь, полученные установки - не в пользу наших олимпийцев. Команду обезглавливают путем отчисления спортсменов от Олимпиад", - приводит слова Тягачева Life.ru.

В среду, 31 января, состоится заседание исполкома ОКР, на котором будет обсуждаться состав российской команды на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее стало известно, что в Играх-2018 смогут принять участие 169 наших атлетов. При этом МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Сегодня сайт "Чемпионат.com" обнародовал текст письма президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера в Международный олимпийский комитет, в котором он потребовал объяснить причину недопуска "чистых" россиян на Олимпиаду.

"Последний список российских спортсменов, не приглашенных на Игры, вызывает большие вопросы. Мы узнали об этом из прессы, а также из других сторонних источников, но почему-то не от официальных представителей МОК. Это крайне разочаровывает и ставит под сомнение плодотворность работы зимних федераций с МОК", - написал президент FIS.

Он считает, что если отстраненные в январе спортсмены употребляли допинг, то федерации зимних видов спорта плохо выполняли обязанности. "Это ставит под сомнение нашу компетентность. Мы верим, что вы понимаете нашу позицию, и ожидаем оперативного ответа", - подчеркнул Каспер.

