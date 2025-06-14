Рыжий из "Иванушек" Григорьев-Апполонов дал женщинам совет не работать

Рыжий из "Иванушек" дал совет российским женщинам
Андрей Григорьев-Апполонов . Кадр: соцсети
Слова звезды приятно слышать многим дамам

Солист невероятно популярного в свое время музыкального коллектива "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов высказался о том, как он относится к работающим женщинам.

Артист заявил, что в случае, если муж работает и обеспечивает семью, женщине нет необходимости трудиться. Он отметил, что девушке лучше отказаться от работы, если любимый мужчина готов содержать ее и наследников.

Музыкант также подчеркнул, что, по его мнению, любимое занятие вполне можно совмещать с личной жизнью, но в целом, если мужчина берет на себя все заботы о семье, представительница прекрасной половины человечества может не работать.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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