Рыжий из "Иванушек" Григорьев-Апполонов дал женщинам совет не работать

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Солист невероятно популярного в свое время музыкального коллектива "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов высказался о том, как он относится к работающим женщинам.
Артист заявил, что в случае, если муж работает и обеспечивает семью, женщине нет необходимости трудиться. Он отметил, что девушке лучше отказаться от работы, если любимый мужчина готов содержать ее и наследников.
Музыкант также подчеркнул, что, по его мнению, любимое занятие вполне можно совмещать с личной жизнью, но в целом, если мужчина берет на себя все заботы о семье, представительница прекрасной половины человечества может не работать.
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