Перечислены простые техники управления гневом

Перечислены простые техники управления гневом
Фото: www.unsplash.com
Злость не должна разрушать отношения

Гнев – нормальная человеческая эмоция, но если не научиться с ним обращаться, он может превратиться в разрушительную силу. Вместо того чтобы срываться на близких или копить раздражение внутри, стоит освоить простые техники, которые помогают быстро прийти в себя.

Дыхание, которое возвращает контроль

Как только чувствуете, что начинаете закипать, постарайтесь остановиться. Закройте глаза, медленно вдохните через нос, считая до четырех, а затем медленно выдохните, считая до шести. Повторите такой цикл несколько раз. Это поможет активировать системы организма, отвечающие за расслабление и снижение уровня стресса. Даже пара минут такого дыхания способна заметно успокоить.

Называйте свои чувства

Когда злость накрывает с головой, полезно признать это вслух или хотя бы про себя. Простое "я понимаю, что злюсь" может показаться банальностью, но именно это помогает перевести "внутреннюю бурю" в управляемое состояние. Если есть возможность, запишите эмоцию в блокнот – это придаст еще больше ясности и снизит ее интенсивность.

Ненадолго уйдите из ситуации

Если обстановка начинает накаляться, важно выйти из нее хотя бы на несколько минут. Можно просто пойти в другую комнату, на балкон или пройтись по коридору. Поставьте таймер, включите спокойную музыку или короткую медитацию. Такой тайм-аут даст время "остыть" и вернуться к разговору уже в более уравновешенном состоянии. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Простые действия помогут удержать себя от резких поступков и сохранить отношения даже в напряженные моменты.

К слову, ранее стало известно, какие привычки помогут избежать вредных перекусов во время диеты.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Позор человечества": в Раде раскрыли зловещий план Киева

Киевский режим ни перед чем не остановится

Зеленский сделал истеричное заявление после удара ВС РФ по объектам ВСУ

Киевский лидер находится в тяжелом эмоциональном состоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей