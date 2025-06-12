Три привычки помогут избежать вредных перекусов во время диеты

Правильный подход к процессу позволит добиться тонкой талии

Для того чтобы сохранить фигуру и не сорваться на вредные перекусы во время диеты, важно не просто ограничивать себя, а выработать правильные пищевые привычки. Об этом напомнила врач Беатрис Креспо, которая поделилась простыми и действенными советами.

Первое, что она рекомендует – это научиться отличать настоящий голод от ложного. Часто нам кажется, что мы хотим есть, хотя на самом деле это просто привычка что-то постоянно жевать. В таких случаях достаточно сделать пару глотков воды, и желание перекусить проходит само собой.

Если все-таки хочется что-то съесть, эксперт советует заменить вредные продукты на более здоровые альтернативы – например, горсть орехов или яблоко. Их удобно носить с собой, они не перегружают желудок и при этом дают энергию. Такие перекусы поддерживают стабильный уровень сахара в крови и помогают чувствовать сытость дольше.

Третья привычка – всегда иметь под рукой набор простых и полезных заготовок. Вареные яйца, немного риса, баночка консервов, порция мяса или сухофрукты – все это позволит быстро собрать сытный и здоровый прием пищи, если вдруг сильно захотелось поесть.

По словам врача, именно такие мелочи делают диету не испытанием, а образом жизни. Главное, подходить к питанию с умом, заранее продумывать свое меню и быть внимательным к потребностям тела. Это поможет избежать лишнего стресса и удержаться от вредных соблазнов.