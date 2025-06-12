Россиянам рассказали, как просить повышение зарплаты

Россиянам рассказали, как просить повышение зарплаты
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие не удовлетворены уровнем оплаты труда

Если вы довольны своей работой, но недовольны зарплатой – это повод для честного разговора с руководством. Психолог Любовь Полякова советует начать с внутренней подготовки: четко определить, чего именно вы хотите и какие у вас аргументы. Если внутри нет уверенности, собеседник это почувствует.

Выбирайте подходящее время, лучше после успешного проекта или в период оценки результатов. Подготовьтесь: запишите достижения, дополнительные задачи, которые вы взяли на себя. Это поможет выстроить спокойный и профессиональный диалог.

Разговаривать нужно четко, без давления. Вместо жалоб и сравнений, приводите конкретные результаты и сохраняйте уважительный тон. Даже если получите отказ, можно обсудить условия, при которых вопрос о повышении будет снова рассмотрен. А если ваши успехи стабильно игнорируют, возможно, стоит подумать о смене места трудоустройства.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник

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