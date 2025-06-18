Чем опасен горячий душ

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Горячий душ помогает расслабиться, но может нанести вред организму, об этом предупреждает немецкий врач Махъяр Маддахали. Он объясняет, что при высоких температурах сосуды резко расширяются, из-за чего может упасть давление. Это нередко вызывает головокружение или даже обморок. Потеря сознания в душевой опасна особенно, так как велика вероятность получить травму при падении.
Не менее вредно горячее воздействие для кожи. Слишком теплая вода смывает с поверхности тела природную защиту – липидный слой. Это приводит к сухости, шелушению, раздражению и ослаблению кожного барьера. Постоянный перегрев кожи способствует развитию кожных заболеваний.
Также под удар попадают волосы. При регулярных горячих душах они теряют влагу, становятся ломкими, тусклыми и хуже растут. Кроме того, может нарушиться микробиом кожи – тонкий баланс полезных бактерий, которые отвечают за местный иммунитет. Чтобы избежать проблем, медики советуют контролировать температуру воды и не злоупотреблять слишком долгими горячими процедурами.
Обстановка продолжает стремительно обостряться