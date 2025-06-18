Чем опасен горячий душ

Любители постоять под обжигающими потоками воды сильно рискуют

Горячий душ помогает расслабиться, но может нанести вред организму, об этом предупреждает немецкий врач Махъяр Маддахали. Он объясняет, что при высоких температурах сосуды резко расширяются, из-за чего может упасть давление. Это нередко вызывает головокружение или даже обморок. Потеря сознания в душевой опасна особенно, так как велика вероятность получить травму при падении.

Не менее вредно горячее воздействие для кожи. Слишком теплая вода смывает с поверхности тела природную защиту – липидный слой. Это приводит к сухости, шелушению, раздражению и ослаблению кожного барьера. Постоянный перегрев кожи способствует развитию кожных заболеваний.

Также под удар попадают волосы. При регулярных горячих душах они теряют влагу, становятся ломкими, тусклыми и хуже растут. Кроме того, может нарушиться микробиом кожи – тонкий баланс полезных бактерий, которые отвечают за местный иммунитет. Чтобы избежать проблем, медики советуют контролировать температуру воды и не злоупотреблять слишком долгими горячими процедурами.