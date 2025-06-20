В женском мозге обнаружили уязвимость к алкоголю

Любовь к спиртному пагубно влияет на здоровье

Западные эксперты выяснили, что женский мозг более уязвим к воздействию спиртного, чем мужской. Причиной названа микроглия. Это клетки иммунной системы мозга, а у представительниц прекрасного пола, страдающих зависимостью, они истощаются быстрее.

В норме у женщин активность этого показателя выше, что обеспечивает лучшую защиту мозга. Но при регулярном употреблении спиртного уровень этих клеток резко снижается, особенно в мозжечке – области, отвечающей за координацию и мышление. Это приводит к ухудшению памяти, тревожности и снижению способности к принятию решений.

Сканирование показало, что даже на ранней стадии зависимости у дам микроглия разрушается активнее, чем у представителей сильного пола. Ежедневное употребление горячительных напитков буквально "выключает" защитные функции мозга у женщин.

Новый вывод ученых подтверждает, что даже небольшие дозы алкоголя могут причинить женщинам серьезный вред.