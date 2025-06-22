Названа самая "сильная" группа крови

Названа самая "сильная" группа крови
Фото: www.unsplash.com
У некоторых людей здоровье значительно крепче

Первая группа крови считается самой устойчивой ко многим болезням. Медики отмечают, что у ее носителей реже возникают сердечно-сосудистые патологии, снижен риск инфарктов и инсультов, а также наблюдается меньшая предрасположенность к онкологии. Это объясняется особыми характеристиками крови: в ней меньше веществ, способствующих образованию тромбов, а иммунитет лучше справляется с угрозами.

Такая кровь также ценится за универсальность: обладатели первой группы могут быть донорами для всех остальных. Но ее "сила" проявляется не только в физическом, но и в психическом здоровье. Благодаря хорошей работе сердца и сосудов, мозг получает стабильное питание, что снижает вероятность возрастных нарушений и расстройств.

По этой причине у людей с первой группой крови выше шансы прожить долгую и активную жизнь. Однако даже такие природные преимущества требуют бережного отношения, так как вредные привычки, стрессы и пассивность могут свести их на нет.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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