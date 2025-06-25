Врач Мирошник раскрыла причины возникновения глазного тика

Организм таким образом сигнализирует: пора отдохнуть!

Подергивание глаза или нервный тик  – это непроизвольное сокращение мелких мышц века, чаще всего нижнего или верхнего. Почему наступает это неприятное состояние разберемся с Мирошник Еленой Евгеньевной, неврологом сети медицинских клиник "НЕБОЛИТ".

Почему возникает глазной тик? 

Во-первых, это стресс и переутомление. Напряженная работа, недосып, эмоциональные переживания – самые частые провокаторы. Организм сигнализирует: пора отдохнуть!  

Во-вторых, вероятно есть дефицит микроэлементов: магния, кальция, витаминов группы B может вызывать мышечные подергивания.  

Также это зрительное перенапряжение: долгая работа за компьютером, чтение при плохом освещении или сухость глаз из-за кондиционера/линз.  

Еще одной причиной может быть употребление большого количества кофеина и стимуляторов: избыток кофе, энергетиков или крепкого чая перегружает нервную систему.  

Вероятны неврологические причины: в редких случаях тик может быть связан с нарушениями работы ЦНС (например, при невралгии, последствиях травм или синдроме Туретта).  

Когда точно нужно к врачу? 

– Тик не проходит дольше 2–3 недель  

– Сокращения становятся сильнее или распространяются на другие мышцы лица  

– Появилось двоение в глазах, боль или ухудшение зрения  

– Возникает неконтролируемое зажмуривание (блефароспазм)  

 Что сделает врач?  

– Невролог проверит рефлексы, возможные неврологические нарушения.  

– Офтальмолог исключит синдром "сухого глаза", воспаления или другие патологии.  

– Иногда назначают анализы на магний/калий или МРТ, если есть подозрения на серьезные причины.  

 Как уменьшить тик самостоятельно?  

– Релаксация: дыхательные практики, йога, теплые компрессы на глаза.  

– Гимнастика для глаз: закройте веки, слегка надавите пальцами и подержите 5 секунд (повторяйте 2–3 раза в день).  

– Коррекция питания: орехи, бананы, шпинат (магний!), рыба, яйца (витамин B12).  

– Режим сна: минимум 7–8 часов в темном, проветриваемом помещении.  

Важно! Если тик появился после травмы головы или сопровождается другими тревожными симптомами (слабость в конечностях, головокружение) – срочно к специалисту!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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