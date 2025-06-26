Назван возраст наиболее интенсивного старения организма

Назван возраст наиболее интенсивного старения организма
Фото: www.unsplash.com
В определенные периоды процессы начинают работать по-другому

Исследование западных экспертов показало: организм человека стареет неравномерно, а особенно резко – в 44 и 60 лет.

Ученые наблюдали за молекулярными изменениями у людей от 25 до 75 лет и обнаружили, что именно в эти два возрастных периода происходят наиболее серьезные сбои в работе организма.

После достижения сорокалетия телу труднее справляться с алкоголем и жирной пищей, а мышцы начинают разрушаться быстрее. К шестидесятилетию ухудшается обмен веществ, падает работа иммунной системы и почек, растет риск диабета и болезней мозга.

Авторы работы подчеркивают: эти этапы – ключевые в процессе старения. Понимание того, как именно организм меняется в эти годы, поможет вовремя принимать меры и сохранить здоровье на долгие годы.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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