Можно ли использовать в пищу горячую воду из-под крана

Этот вопрос занимает многих хозяек

Многие уверены, что раз вода течет из крана, значит, она безопасна, особенно если потом ее еще и вскипятить. Чтобы сэкономить время, некоторые берут для приготовления пищи или чая уже горячую воду из-под крана. Но этот способ может быть опасным.

Даже если в целом качество водопроводной воды в России улучшилось, и статистика это подтверждает, с горячей водой все не так просто. Она проходит не только через те же трубы, что и холодная, но и через систему нагрева – теплообменники.

Эти устройства состоят из множества трубок, которые со временем изнашиваются. Если образуется трещина, в воду может попасть теплоноситель – химическое вещество, абсолютно непригодное для употребления.

Опасность в том, что такую поломку не заметить сразу, а вода может выглядеть вполне обычной. Кроме того, горячая вода активнее растворяет вещества со стенок старых труб, краников, прокладок и фитингов. Это увеличивает концентрацию примесей и загрязнителей, попадающих в кружку или кастрюлю.

Поэтому для еды, напитков и даже кипячения всегда стоит использовать только холодную воду – она безопаснее.