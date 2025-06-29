Названо самое худшее время для сна

Названо самое худшее время для сна
Фото: www.unsplash.com
Выспаться в этот период не получится

Западные исследователи выяснили, что самое неблагоприятное время для сна – с 3 до 5 часов утра. В этот период в организме снижается уровень мелатонина – гормона, отвечающего за сон, из-за чего человеку сложнее уснуть, а качество сна ухудшается.

Исследования показали: если ложиться спать в это время, могут возникнуть проблемы с памятью, вниманием и даже сердцем. У людей, проводивших ночи в таком ритме, чаще встречались гипертония и другие проблемы с сердцем и сосудами.

Аналитики подчеркивают, что важно отправляться в объятия Морфея раньше и соблюдать режим, иначе организму будет сложно восстановиться. Особенно вреден сон под утро, он мешает мозгу и телу полноценно отдохнуть.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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