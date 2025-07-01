Люди с какой группой крови больше склонны к ожирению

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Ученые пришли к выводу, что среди всех групп крови именно обладатели второй группы (группы А) чаще сталкиваются с проблемой ожирения. Особенность их организма в повышенном уровне кортизола – гормона, который вырабатывается в ответ на стресс.
По словам экспертов, избыток этого вещества снижает уровень серотонина, нарушает сон и запускает накопление жировых отложений, особенно в области живота.
Вторая группа крови появилась в момент перехода человечества к оседлому образу жизни и земледелию. Люди с этой группой склонны к спокойствию, но тяжело переносят хронический стресс, особенно в условиях малоподвижного образа жизни и неправильного питания. При этом избавиться от лишнего веса им сложнее, чем другим, так как организм дольше удерживает жировые отложения.
Ученые также выяснили, что у носителей группы А выше склонность к злоупотреблению спиртными напитками. Часто горячительное используется ими как способ снять напряжение и справиться с тревожностью, однако в результате вредная привычка лишь усугубляет проблему с весом и самочувствием.
Западные страны все давно продумали