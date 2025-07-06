Пожилым россиянам подсказали диету, которая избавит от хруста коленей

Правильное питание может заметно укрепить здоровье

Для того чтобы в пожилом возрасте избежать хруста и боли в коленях, врачи советуют пересмотреть питание. Рацион должен быть богат омега-3 жирными кислотами, они снимают воспаление и улучшают подвижность суставов. Главный источник – жирная рыба: лосось, сардины, скумбрия.

Также важно регулярно есть молочные продукты, содержащие кальций, и не забывать про витамин D, он помогает усваивать кальций и укрепляет кости. Витамин D можно получить из печени трески, грибов, яиц или солнечного света.

Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, шпинате и брокколи, защищают ткани от окислительного стресса. Эти продукты поддерживают здоровье суставов и тормозят их разрушение.

Но одной диетой не обойтись: физическая активность также необходима. Особенно полезны ходьба, плавание, езда на велосипеде и умеренные силовые тренировки. Они укрепляют мышцы и снижают нагрузку на колени.

Контроль веса – еще один важный фактор. Чем меньше лишних килограммов, тем дольше сохраняется здоровье суставов.