Какое количество чая может снизить риск сердечного приступа

Вкусный напиток может быть очень полезным

Регулярное употребление чая без сахара может существенно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Как выяснили китайские исследователи, всего две чашки чая в день позволяют заметно снизить риски серьезных заболеваний – на 21% снижается вероятность развития сердечной недостаточности, на 14% уменьшается угроза инсульта, а ишемическая болезнь сердца отступает на 7%.

Эксперты проанализировали данные более 177 тысяч взрослых жителей Великобритании. Средний возраст участников составил 56 лет. Почти 148 тысяч из них регулярно пили чай, и более двух третей предпочитали его без сахара и подсластителей, что, по мнению ученых, сыграло ключевую роль в положительном эффекте.

На момент начала исследования никто из испытуемых не имел сердечно-сосудистых заболеваний. Однако за почти 13 лет наблюдения у более 15 тысяч человек развились серьезные патологии, включая почти три тысячи инсультов и столько же случаев сердечной недостаточности.

Положительное воздействие чая специалисты связывают с содержанием полифенолов – активных соединений с выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Именно они укрепляют стенки сосудов, улучшают кровообращение и снижают уровень воспаления в организме. Врачи подчеркивают: чтобы напиток приносил пользу, его следует пить без добавления сахара и искусственных заменителей.