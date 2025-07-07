Один популярный продукт резко повышает риск слепоты у пожилых

Один популярный продукт резко повышает риск слепоты у пожилых
Фото: www.unsplash.com
К организации питания нужно подходить с осторожностью

Эксперты из Китайской Народной Республики выяснили, что частое употребление растворимого кофе может резко повысить риск ухудшения зрения у пожилых людей. Речь идет о возрастной макулодистрофии – заболевании глаз, которое часто приводит к слепоте.

В работе использовались данные генетических исследований. Специалисты применили несколько сложных методов анализа, чтобы проследить связь между теми, кто предпочитает растворимый напиток, и теми, у кого обнаруживается сухая форма макулодистрофии. Оказалось, что с каждой чашкой ароматного угощения риск заболевания может увеличиваться почти в 7 раз.

Авторы советуют людям, у которых в семье были случаи потери зрения из-за макулодистрофии, быть осторожнее с растворимым кофе. По их мнению, такие исследования помогут в будущем создавать персональные рекомендации, чтобы заранее снизить риски проблем со зрением.

Источник: Food Science & Nutrition ✓ Надежный источник

На Западе сделали мрачный прогноз для Украины из-за решения США

Киев предупреждают о серьезных проблемах

Раскрыты итоги личного разговора Путина и Трампа: "Безвыходное положение"

Многие остались недовольны результатами переговоров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей