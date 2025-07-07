Один популярный продукт резко повышает риск слепоты у пожилых

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Эксперты из Китайской Народной Республики выяснили, что частое употребление растворимого кофе может резко повысить риск ухудшения зрения у пожилых людей. Речь идет о возрастной макулодистрофии – заболевании глаз, которое часто приводит к слепоте.
В работе использовались данные генетических исследований. Специалисты применили несколько сложных методов анализа, чтобы проследить связь между теми, кто предпочитает растворимый напиток, и теми, у кого обнаруживается сухая форма макулодистрофии. Оказалось, что с каждой чашкой ароматного угощения риск заболевания может увеличиваться почти в 7 раз.
Авторы советуют людям, у которых в семье были случаи потери зрения из-за макулодистрофии, быть осторожнее с растворимым кофе. По их мнению, такие исследования помогут в будущем создавать персональные рекомендации, чтобы заранее снизить риски проблем со зрением.
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