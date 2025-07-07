Мгновенная проверка: два вопроса помогают выявить алкоголика

От пагубной привычки страдают многие

Ученые из Британии предложили максимально простой способ выявления признаков алкогольной зависимости. По мнению исследователей, чтобы заподозрить проблему, достаточно задать человеку всего два вопроса. Такой подход, по их данным, показывает высокую точность – до 87%.

Алкоголь остается одной из главных причин хронических заболеваний и преждевременной смертности во многих странах мира. Тысячи людей ежегодно сталкиваются с серьезными последствиями злоупотребления спиртным. Врачи отмечают, что чем раньше начать лечение, тем выше шансы справиться с зависимостью. Но зачастую люди не считают себя зависимыми – именно поэтому нужен простой и понятный способ диагностики.

Метод, предложенный британцами, основан на двух ключевых вопросах. Первый – как часто человек выпивает сразу шесть и более доз алкоголя за один раз. Второй – случалось ли ему начинать день с алкоголя, чтобы снять стресс или улучшить самочувствие. Если хотя бы на один из этих вопросов человек отвечает положительно, это уже повод задуматься. А если утвердительный ответ дается на оба – необходима консультация специалиста.

Ученые уверены, что эти два вопроса могут использоваться как скрининговый инструмент, то есть в качестве первого шага на пути к более глубокой диагностике. Такой подход можно внедрять в обычную медицинскую практику – например, в поликлиниках, на медосмотрах или при визитах к терапевтам.