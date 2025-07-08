Сколько времени можно находиться на солнце без вреда для здоровья

Сколько времени можно находиться на солнце без вреда для здоровья
Фото: www.pxhere.com
К солнечным ваннам нужно относиться с осторожностью

Солнечный свет необходим человеку: он помогает организму вырабатывать витамин D и поддерживать хорошее самочувствие. Но длительное пребывание на солнце без защиты может обернуться проблемами, от ожогов до риска рака кожи.

Ультрафиолетовые лучи делятся на три типа: UVA, UVB и UVC. Последние до земли не доходят, а вот первые два активно воздействуют на кожу. UVB-лучи полезны, именно они запускают выработку витамина D, но при этом могут вызвать ожоги. UVA проникают глубже и приводят к преждевременному старению кожи.

Вопрос в том, сколько времени можно безопасно находиться под солнцем. Все зависит от индивидуальных факторов: типа кожи, сезона, региона и даже времени суток. Но в целом всем людям достаточно 10–15 минут в день без крема для открытых участков тела: лица, рук, ног. После этого обязательно использовать SPF 30 и выше.

Опаснее всего находиться на солнце с 10 утра до 4 дня, в эти часы ультрафиолет особенно агрессивен. Важно защищать не только кожу, но и глаза (очками), поскольку избыточное облучение может спровоцировать катаракту.

Таким образом, умеренное пребывание на солнце полезно, но нужно действовать без фанатизма. Защита кожи и грамотный подход к солнечным ваннам помогут сохранить здоровье и избежать лишних рисков.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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