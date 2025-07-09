Женщина исключила несколько продуктов и похудела на 29 килограммов

Женщина исключила несколько продуктов и похудела на 29 килограммов
Фото: www.unsplash.com
Счастливая дама поделилась своим секретом

Жительница Лондона Эллисон Хафф-Ричи смогла избавиться от 29 лишних килограммов, изменив свой образ жизни и питание. Ее проблемы с весом начались после тяжелой травмы спины во время беременности в 2022 году.

После рождения ребенка девушка продолжала испытывать сильные боли, почти не могла двигаться и все чаще заедала стресс и боль фастфудом и сладостями, запивая все это алкоголем. Она призналась, что оказалась в самом тяжелом состоянии за всю свою жизнь – и физически, и морально.

Поняв, что так больше продолжаться не может, женщина приняла решение всерьез заняться своим здоровьем. Первым делом она полностью убрала из рациона сахар и продукты быстрого питания, перестала делать заказы в службы доставки и покупать вредную еду домой. На смену фастфуду пришли простые и полезные блюда: яйца, свежие овощи и фрукты. Помимо этого, британка полностью отказалась от алкоголя, так как именно спиртное, по ее словам, заставляло ее больше есть и портило качество сна.

Решая проблему со спиной, Эллисон обратилась к инфракрасной терапии, что помогло уменьшить боль и позволило вернуться к физической активности. Постепенно она смогла снова начать тренироваться в спортзале и больше гулять пешком. Благодаря этим переменам женщина заметно похудела, избавилась от постоянных болей и смогла вернуться к полноценной жизни.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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