Золотое молоко: названы пять самых полезных для кишечника напитков

Скорректировав меню, можно укрепить свое здоровье

Правильное питание – это не только еда. Напитки играют не менее важную роль в поддержании здоровья, особенно когда речь идет о работе желудочно-кишечного тракта. Многие привычные продукты могут оказать неожиданно мощную поддержку микрофлоре кишечника. Рассказываем о пяти напитках, которые действительно стоит включить в рацион.

Кефир

Один из самых известных и доступных продуктов для здоровья кишечника – это, конечно, кефир. Он содержит пребиотики и живые культуры, которые поддерживают баланс полезных бактерий в организме. Особенно хорошо он работает после курсов антибиотиков или в периоды, когда организм ослаблен стрессами и неправильным питанием.

Комбуча

Ее еще называют чайным грибом, хотя по сути это ферментированный напиток, получаемый путем сбраживания чая симбиозом дрожжей и бактерий. В процессе образуется богатый витаминами и пробиотиками напиток. Комбуча помогает справляться с воспалениями, улучшает пищеварение и положительно влияет на иммунитет, так как здоровье кишечника напрямую связано с иммунной системой.

Имбирный чай

Имбирь известен своими стимулирующими свойствами: он усиливает выделение желудочного сока и помогает пище быстрее перевариваться. К тому же, он уменьшает вздутие, устраняет спазмы и улучшает перистальтику кишечника.

Сливовый сок

Естественное и мягкое средство от запоров. В сливовом соке много клетчатки и сорбитола – вещества, которое обладает мягким слабительным эффектом. Стакан в день поможет нормализовать стул, особенно если сок натуральный, без добавленного сахара. Лучше всего готовить его самостоятельно, особенно в сезон свежих слив.

Золотое молоко

Под этим красивым названием скрывается напиток на основе теплого молока с добавлением куркумы, имбиря и корицы. Его любят не только за вкус, но и за выраженные противовоспалительные свойства. Кроме того, "золотое молоко" отлично поддерживает иммунную систему и способствует общему укреплению организма.