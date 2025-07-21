Сколько кваса можно выпить без вреда для организма

Сколько кваса можно выпить без вреда для организма
Картинка: сгенерировано ИИ
Вкусный напиток пользуется невероятной популярностью в России

Многие любят утолять жажду квасом, но мало кто задумывается о том, сколько этого напитка можно пить без вреда для организма. Врач-терапевт Елена Маслова советует придерживаться разумной нормы – не больше 200–400 мл в день, то есть один-два стакана.

Если у вас нет хронических заболеваний и противопоказаний, такой объем кваса не нанесет вреда здоровью. В этом количестве вы получите от напитка пользу: например, пробиотики, которые поддерживают пищеварение.

Если после кваса вдруг появляются неприятные ощущения в животе, стоит уменьшить порцию. Это сигнал, что организм не готов к такому количеству или напиток слишком холодный.

Врач напоминает: лучше пить квас после приема пищи, а не на голодный желудок, чтобы не раздражать слизистую. Особое внимание нужно уделять магазинным напиткам: они содержат много сахара и добавок, поэтому их можно пить редко, а лучше вовсе исключить. Предпочтение отдавайте домашнему или разливному квасу, который готовится по традиционным рецептам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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