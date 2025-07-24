Что все делают не так, когда едят бананы

Что все делают не так, когда едят бананы
Фото: www.unsplash.com
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Ученые бьют тревогу

Многие уверены, что бананы не требуют мытья, ведь кожуру все равно никто не ест. Однако это опасное заблуждение. По словам специалистов, на поверхности этих фруктов могут находиться микробы, пестициды и пыль, которые легко попадают на сам плод во время очистки.

Пищевой технолог Тамика Симс объясняет: бактерии с кожуры, включая опасные штаммы, вроде сальмонеллы или кишечной палочки, могут перенестись на руки или нож и в итоге на саму мякоть. Особенно это опасно для беременных, пожилых людей и всех с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, остатки химикатов на кожуре тоже могут представлять угрозу. Эти вещества способны накапливаться в организме и со временем провоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Чтобы избежать риска, бананы перед употреблением следует промывать под проточной водой. Для плотной кожуры допустимо использовать мягкую щетку. Моющие средства использовать не нужно – достаточно просто тщательно ополоснуть фрукт и протереть салфеткой.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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