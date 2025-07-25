Неожиданная угроза: чем опасны резиновые уточки для ванны

Неожиданная угроза: чем опасны резиновые уточки для ванны
Картинка: сгенерировано ИИ
Водные процедуры могут обернуться бедой

Многие считают резиновые игрушки для ванны безвредными, но это не так. Эксперты предупреждают: изделия из дешевого пластика могут содержать фталаты – вещества, опасные для гормональной системы ребенка.

Они нарушают естественный гормональный баланс, вызывая сбои в развитии, особенно в раннем возрасте и у плода в утробе.

Помимо фталатов, в составе могут быть и другие токсичные соединения: формальдегид и бензол раздражают дыхательные пути и кожу, тяжелые металлы поражают печень и нервную систему, а N-нитрозамины повышают риск рака.

Запах "химии", неестественные яркие цвета и подозрительно низкая цена – тревожные признаки. Безопасные игрушки изготавливаются из материалов с маркировкой PP, PE или ABS и обязательно имеют сертификат качества. Покупая игрушку, нужно обязательно проверить ее состав и происхождение, иначе по здоровью ребенка может быть нанесен серьезный удар.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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