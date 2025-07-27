Почему красивые люди живут дольше

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Ученые из Гарварда пришли к неожиданному выводу: люди с привлекательной внешностью могут жить дольше, и дело здесь вовсе не в генетике.
В новом исследовании говорится, что уверенность в себе, позитивное восприятие со стороны окружающих и более легкий доступ к социальным ресурсам снижают уровень стресса, а это напрямую влияет на общее состояние организма.
По данным исследования, у людей с внешней привлекательностью на 15% реже диагностируются сердечно-сосудистые заболевания и депрессивные расстройства.
Однако есть и обратная сторона: стремление соответствовать идеалам может вызывать навязчивые диеты, физическое переутомление и стресс.
Особенно это актуально для нашей страны, где забота о внешности, от фитнеса до косметологических процедур, становится все более массовым явлением.
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