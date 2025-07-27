Почему красивые люди живут дольше

Западные эксперты пришли к неожиданным выводам

Ученые из Гарварда пришли к неожиданному выводу: люди с привлекательной внешностью могут жить дольше, и дело здесь вовсе не в генетике.

В новом исследовании говорится, что уверенность в себе, позитивное восприятие со стороны окружающих и более легкий доступ к социальным ресурсам снижают уровень стресса, а это напрямую влияет на общее состояние организма.

По данным исследования, у людей с внешней привлекательностью на 15% реже диагностируются сердечно-сосудистые заболевания и депрессивные расстройства.

Однако есть и обратная сторона: стремление соответствовать идеалам может вызывать навязчивые диеты, физическое переутомление и стресс.

Особенно это актуально для нашей страны, где забота о внешности, от фитнеса до косметологических процедур, становится все более массовым явлением.