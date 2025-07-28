Определена самая полезная для печени приправа

Пряность лучше добавить в рацион

Куркума оказалась одной из самых полезных приправ для здоровья печени. Ее активное вещество, куркумин, помогает защищать клетки органа от токсинов, алкоголя, лекарств и других вредных факторов.

Особенность куркумина в том, что он обладает сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он нейтрализует вредные соединения, помогает печени восстанавливаться и снижает риск развития воспалительных процессов.

Кроме поддержки печени, куркума укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и даже облегчает боль. Ученые также изучают ее возможную роль в замедлении роста раковых клеток.

Чтобы куркума лучше усваивалась, ее стоит сочетать с черным перцем и жирами – например, добавлять в блюда с маслом. Но важно не превышать суточную дозу в 12 граммов и не принимать ее натощак, особенно людям с проблемами ЖКТ.

Правильное использование куркумы помогает не только сохранить здоровье печени, но и поддержать общее состояние организма.