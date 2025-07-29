Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Переход на удаленную работу дал многим свободу: не нужно тратить время на дорогу, можно спокойно работать в любимой обстановке. Но вместе с плюсами пришел и побочный эффект, который долгое время оставался незамеченным – психологическое истощение из-за отсутствия живого общения.
Психотерапевт Диана Генварская объясняет: мозг человека остро реагирует на социальную среду, даже если это не осознается. Постоянное пребывание в одиночестве, без мимики, жестов и взглядов других людей, со временем может нарушать восприятие реальности.
Эксперт подчеркивает, что сами по себе уединение и работа из дома абсолютно не опасны. Но проблемы начинаются тогда, когда человек полностью выпадает из коммуникаций: не звонит друзьям, не выходит из дома и не получает впечатлений извне.
Исследования показывают: длительная изоляция может изменить структуру мозга. Особенно страдают участки, отвечающие за внимание, память и эмоциональную устойчивость.
Для того чтобы этого избежать, нужно поддерживать социальные связи, читать книги, смотреть телевизор и почаще общаться с друзьями.
Песенка киевского верховода фактически спета
Противники Москвы не теряют надежды на победу