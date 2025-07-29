Можно ли считать удаленную работу опасной для психики

Можно ли считать удаленную работу опасной для психики
Фото: www.unsplash.com
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Эксперт рассказала, к чему приводит изоляция

Переход на удаленную работу дал многим свободу: не нужно тратить время на дорогу, можно спокойно работать в любимой обстановке. Но вместе с плюсами пришел и побочный эффект, который долгое время оставался незамеченным – психологическое истощение из-за отсутствия живого общения.

Психотерапевт Диана Генварская объясняет: мозг человека остро реагирует на социальную среду, даже если это не осознается. Постоянное пребывание в одиночестве, без мимики, жестов и взглядов других людей, со временем может нарушать восприятие реальности.

Эксперт подчеркивает, что сами по себе уединение и работа из дома абсолютно не опасны. Но проблемы начинаются тогда, когда человек полностью выпадает из коммуникаций: не звонит друзьям, не выходит из дома и не получает впечатлений извне.

Исследования показывают: длительная изоляция может изменить структуру мозга. Особенно страдают участки, отвечающие за внимание, память и эмоциональную устойчивость.

Для того чтобы этого избежать, нужно поддерживать социальные связи, читать книги, смотреть телевизор и почаще общаться с друзьями.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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