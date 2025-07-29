Врач назвал принятие душа два раза в день плохой привычкой

Эксперт поделился своим видением ситуации

Летом многим хочется принимать душ по два, а то и по три раза в день, чтобы избавиться от чувства жара и липкости на коже. Однако дерматологи уверены: такое рвение может нанести коже больше вреда, чем пользы.

По словам врача Павла Ворожейкина, в жаркое время года достаточно принимать душ один раз в день – вечером. Частое мытье с мылом и горячей водой пересушивает кожу и делает ее более чувствительной. Исключение – случаи, когда человек сильно потеет, занимается спортом или работает физически. Но даже в таких условиях, по мнению специалиста, не стоит увлекаться.

Врач советует избегать агрессивных моющих средств и отказаться от антибактериального мыла, если нет медицинских показаний. Вместо этого можно использовать мягкие очищающие масла, которые бережно ухаживают за кожей и сохраняют ее защитный барьер.

Отдельное внимание – мочалке. Людям с нормальной кожей, без признаков кератоза, пользоваться ей достаточно один-два раза в неделю. Слишком частое механическое трение может вызвать раздражение, сухость, шелушение и даже микроповреждения.