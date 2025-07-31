Сон на спине: какими будут последствия через месяц

Сон на спине: какими будут последствия через месяц
Фото: www.unsplash.com
Многие спят, свернувшись в неудобную позу

Обычно мы не задумываемся о позе сна, но она может сильно влиять на самочувствие. Если в течение месяца спать только на спине, можно заметить ряд перемен. Такая поза помогает позвоночнику оставаться в анатомически правильном положении, особенно если подушка поддерживает шею, а матрас не слишком мягкий. Постепенно снижается напряжение в пояснице и плечах, а боли в спине могут ослабнуть.

Сон на спине также облегчает дыхание – голова приподнята, и дыхательные пути остаются свободными. Это может быть особенно полезно тем, кто страдает храпом.

Однако есть и обратная сторона. Люди с изжогой рискуют столкнуться с усилением симптомов, если не поднимают изголовье выше тела. Кроме того, у неподготовленных людей могут онемевать руки или напрягаться мышцы шеи.

Привыкнуть к новой позе получится не сразу – первая неделя может принести дискомфорт и беспокойный сон. Но если перетерпеть, через 2–3 недели появляются улучшения. Такой эксперимент может положительно сказаться не только на спине, но и на общем состоянии организма.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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