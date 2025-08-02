Сколько яиц можно есть в день – совет диетолога

Злоупотреблять этим продуктом не стоит

Известный эксперт по правильному питанию Нурия Дианова в интервью объяснила, сколько яиц можно есть, чтобы не навредить организму. Она развеяла распространенные страхи по поводу вреда этого популярного продукта, но при этом подчеркнула, что полное отсутствие ограничений тоже может быть опасно.

По ее словам, хотя в самом главном ингредиенте завтрака действительно есть холестерин, он также богат полезными веществами – например, витаминами A, D и E.

Все дело в количестве: один желток в день не вызовет проблем, но наилучший вариант – съедать по целому яйцу через день. В лечебных рационах, утвержденных в нашей стране, вообще часто прописывают половинку в сутки.

Эксперт добавила, что желтки стимулируют выделение желчи, поэтому людям с заболеваниями желчного пузыря или камнями в почках стоит быть особенно внимательными.

Главное, считает специалист, не переедать и не превращать яйца в основной продукт рациона. Тогда они принесут только пользу.