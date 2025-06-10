SHOT: россияне массово попали в больницы Турции из-за жары

Россиян массово госпитализировали на курортах Турции: что произошло
Фото: unsplash.com
Люди жалуются на красные пятна и прыщи по всему телу

Многие российские граждане, которые отправились за отдыхом на турецкие курорты, столкнулись с непредвиденными трудностями. Несколько десятков человек пришлось госпитализировать в Сиде, Кемере и Анальи из-за того, что у них развилась внезапная аллергия на солнце. 

Сейчас температура воздуха в некоторых морских регионах Турции достигает 40 градусов. Отдыхающие пытаются спастись от палящего солнца с помощью защитных кремов, но они не помогают. В итоге у людей начинает развиваться зуд, появляется краснота по всему телу, пятна, мелкие прыщи и общая слабость. Спасать их приходится с помощью капельниц.

Как сообщает SHOT, подобные случаи туристическая страховка не покрывает, поэтому туристам приходится оплачивать лечение за свой счет. В некоторых случаях ценники на капельницы доходят до 120 долларов за процедуру. 

Люди, которых пока не поразило солнцем, стараются успеть отдохнуть, невзирая на погодные условия. Они не выходят загорать в обеденное время, мажутся кремами и используют умные купальники с головными уборами.

Источник: SHOT

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