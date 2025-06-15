Россиянин рассказал, что его разочаровало в Марокко

Поездка оказалась крайне неприятной

Женя Ершов, известный блогер и музыкант, поделился своими не самыми приятными впечатлениями от поездки в Марокко. Он участвовал в съемках нового выпуска для телепроекта ТНТ "Мастер игры". Поездку в жаркую страну омрачил тот факт, что работа над программой пришлась на период священного месяца Рамадан.

По словам недовольно туриста, во время этого путешествия большинство заведений и сервисов в стране фактически не функционировали: рестораны закрывались сразу после рассвета, а организаторы проекта не смогли наладить полноценное питание для участников.

В результате несчастный столкнулся с серьезными проблемами с желудком и был вынужден обращаться за медицинской помощью. В итоге для него Марокко ассоциируется не столько с колоритом и солнечной атмосферой, сколько с неудобствами и постоянным дискомфортом.