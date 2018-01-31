Белорусам запретили поддерживать Россию на Олимпиаде
Вся российская атрибутика настолько раздражает мировые федерации, что они не хотят ее видеть в Пхёнчхане.
Международный паралимпийский комитет (МПР) предупредил сборную Белоруссии о недопустимости использования флага России во время проведения Паралимпиады. Об этом рассказал глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.
По его словам, спортсмены не имеют права проводить любые акции в поддержку отстраненной сборной. Причем это нельзя делать не только на территории Олимпийской деревни, но и за ее пределами. В случае нарушения предписания атлетов, а возможно, и всю делегацию выселят из отелей, где они проживают во время соревнований, передает "Прессбол".
Шепель подчеркнул, что не знает, пришло ли такое "распоряжение" другим сборным.
"Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований", - добавил он.
Олег Шепель вспомнил о случае, произошедшем на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда спортивный функционер, работающий в структуре Минспорта, Андрей Фомочкин пронес российский флаг на мероприятие. Он прошел с ним около четверти круга по стадиону, но потом этот атрибут у него забрали. В Белоруссии отмечали, что этот поступок является жестом солидарности со спортсменами, которых полностью отстранили от Паралимпиады.
В понедельник, 29 января, МПК разрешил российским атлетам участвовать в соревнованиях, но только под флагом и гимном международного комитета.
Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта в Южной Корее.
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